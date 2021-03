O gol do Internacional, marcado por Rodrigo Dourado, em São Januário, é o foco da polêmica e do pedido de anulação do resultado pelo Vasco Ricardo Duarte/Internacional

Por Lance

Publicado 25/03/2021 21:56

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva colocou uma pá de cal, na esfera esportiva, nas chances de o Vasco conseguir seguir na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Diante da confusão do VAR no jogo contra o Internacional, na reta final do Campeonato Brasileiro recém-encerrado, o Cruzmaltino informou que vai analisar possíveis próximos passos. Confira a nota publicada no site do clube:



"Em julgamento realizado nesta quinta-feira (25/03), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu não conhecer da ação do Club de Regatas Vasco da Gama em que o Clube questionou o não funcionamento do VAR (fato incontroverso) no jogo contra o SC Internacional e, portanto, o tribunal não enfrentou o mérito da ação. A maioria dos julgadores entendeu que não cabe revisão da decisão do Presidente do STJD que nega seguimento à impugnação de partida, nos termos sustentados pelo Vasco, muito embora o relator do caso tenha votado por conhecer da ação.



Foi a primeira vez que um clube combateu a decisão do presidente do STJD que nega seguimento a pedido de impugnação de partida, e por isso não havia jurisprudência sobre o tema no tribunal. Apesar de ciente das dificuldades que seriam enfrentadas, o Vasco lamenta a decisão do STJD, sobretudo por não ter apreciado o mérito de questão inédita no direito pátrio, qual seja, as consequências desportivas do uso de sistema VAR defeituoso em partida oficial de futebol.



Diante do resultado do julgamento, o Vasco informa que analisará cuidadosamente os caminhos a serem seguidos em relação ao tema."