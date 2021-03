Marcelo Cabo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 18:42

Rio - De olho na temporada 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco já contratou várias peças para o elenco, além do técnico Marcelo Cabo. Nesta segunda-feira, foi apresentado o atacante Morato, ex-RB Bragantino. No entanto, não deve ser a última movimentação do Cruzmaltino no mercado. Segundo o 'SporTV', o clube tem interesse em Léo Natel, do Corinthians.

Aos 24 anos, Léo Natel fez alguns bons jogos com a camisa do time paulista na última temporada, mas não conseguiu se firmar na equipe titular. No clube, fez 38 partidas e marcou quatro gols. O atacante já trabalhou com Alexandre Pássaro na base do São Paulo. Para o setor ofensivo, além de Morato, o Cruzmaltino também já contratou Marquinhos Gabriel e Léo Jabá.