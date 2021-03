Bernardo atuou pelo Vasco entre 2011 e 2015 Divulgação

Publicado 29/03/2021

Rio - O Vasco da Gama anunciou mais um reforço para a temporada 2021. Nesta segunda-feira, o Cruzmaltino apresentou o atacante Morato, ex-RB Bragantino e São Paulo. Outro nome especulado no clube carioca foi o meia Bernardo, que já somou passagem pela equipe. No entanto, em coletiva, o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, negou o retorno do jogador de 30 anos.

"Sempre acompanhei o Bernardo com muito carinho ao longo da carreira. Ele foi nos oferecidos por seis empresários. Nesse momento ele não nos interessa do ponto de vista técnico. É um jogador que está no nosso monitoramento, mas não para esse momento. Quando entendermos que a performance dele agradar, vamos conversar. Mas não é uma opção nesse momento", disse Pássaro.



Bernardo jogou no início da última década pelo Vasco, onde teve bastante destaque e participou da conquista da Copa do Brasil de 2011. Nos anos seguintes, não consegui manter a titularidade e somou problemas extracampo, que minaram a trajetória no clube em 2015. Passou por clubes de menor expressão no Brasil nos últimos anos e hoje atua no Rio Branco, do Paraná.