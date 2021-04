Jorge Salgado toma posse como novo presidente do Vasco Jorge Perci/Vasco/Divulgação

31/03/2021

Rebaixado pela quarta vez em sua história à Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco se viu obrigado a ter um novo plano orçamentário para a temporada de 2021. Agora sob a direção de Jorge Salgado, a mais nova direção do clube de São Januário descartou as contas feitas pelo ex-presidente Alexandre Campello. A peça, segundo o Globoesporte.com, previa uma arrecadação próxima a R$ 365 milhões, número que agora se tornou impraticável com a queda.

"A partir do momento em que o Vasco caiu, tivemos que reestruturar a fórmula de cálculo. A diferença é que você não pega o orçamento do ano passado e faz reajustes. Você começa a analisar o que cada área necessita. Estou pedindo para cada gestor, de cada área, analisar o que precisa essencialmente", explicou Luiz Mello, CEO vascaíno, por telefone ao blog do jornalista Rodrigo Capelo.