Julio Brant quer levar fundo de investimento ao Vasco Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 18:20

Rio - As eleições presidenciais no Vasco já ocorreram há mais de quatro meses, mas o assunto ainda rende nas redes sociais. Rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e com alto número de dívidas, o Cruzmaltino vive um dos piores momentos de sua história. Um torcedor questionou Julio Brant, sobre o silêncio do concorrente de Jorge Salgado, acerca dos cinco meses de salários atrasados no clube.

"Alguém tem notícias do Julio Brant? Esse rapaz só aparece em época de eleição, 5 meses de salários atrasados e ele não dá as caras", escreveu um torcedor, que foi respondido pelo concorrente à presidência do Vasco: "Se eu fosse o presidente esse problema estaria resolvido. Foram eleitos pra resolver o problema, prometendo milhões já captados. Tá na hora de colocar os milhões na mesa", escreveu Brant.