Publicado 09/04/2021 14:01 | Atualizado 10/04/2021 10:32

Rio - Mais um problema para o Vasco. O clube carioca que vive uma situação financeira bastante delicada terá penhora de R$ 1.697.564,60 do Vasco junto a patrocinadores para quitar uma dívida com o ex-treinador Paulo Autuori. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

A determinação foi da juíza Paula Silva Pereira. A penhora aconteceu após o clube de São Januário ter o seu recurso negado por unanimidade pela a Décima Terceira Câmara Cível do TJRJ. O valor da dívida junto ao treinador será pago por 20% do montante que o clube recebe pelos patrocínios atualmente firmados.

A dívida total do processo, atualizada, é no valor de R$ 2.106.724,44. Ele ocorre desde 2015. Descontando as penhoras já efetivadas, o montante ainda em aberto é o de R$ 1.697.564,60, valor agora acatado no pedido de penhora.

Ex-treinador de grandes clubes brasileiros como São Paulo, Cruzeiro e Botafogo, Paulo Autuori teve uma passagem pelo Vasco em em 2013. O treinador ficou poucos meses no comando do Cruzmaltino por conta dos salários atrasados. Atualmente, ele é diretor técnico do Athletico-PR.