Dedé - Vasco Divulgação

Por MH

Publicado 14/04/2021 19:54

Rio - Destaque do Vasco da Gama no início da última década, o zagueiro Dedé está sem clube desde que rescindiu com o Cruzeiro. No entanto, uma postagem do Cruzmaltino nas redes sociais nesta quarta-feira, encheu os torcedores do clube de esperança numa possível volta do jogador, que conquistou a Copa do Brasil de 2011 pela equipe.