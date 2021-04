Vanderlei pegará o Boavista Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 17:35

Rio - O Vasco terá uma novidade em seu time titular na noite deste domingo, contra o Boavista, às 18h30, em Bacaxá. O técnico Marcelo Cabo irá promover a estreia do goleiro Vanderlei, que entra no lugar do jovem Lucão.