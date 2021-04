Anderson Martins Nelson Costa / Vasco.com.br

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 19:50

Rio - Especulado no Vasco nas últimas semanas, o destino do zagueiro Anderson Martins deve ser outro. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, assim que rescindir com o Bahia, o defensor irá se aposentar do futebol. Ainda segundo o repórter, pessoas ligadas ao atleta afirmar que o mesmo se sente bem fisicamente, mas a intenção do jogador é pendurar as chuteiras.

Anderson Martins marcou época no Vasco, principalmente no início da última década, quando o Cruzmaltino foi campeão da Copa do Brasil e vice-campeão do Brasileirão em 2011. Revelado pelo Vitória, o zagueiro de 33 anos também somou passagem por Al-Jaish, Corinthians, Al-Gharafa, Umm-Salal, São Paulo e Bahia, onde não teve muitas oportunidades em campo.