Jorge Salgado Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 20:03

Rio - O Vasco pode perder um nome para o Corinthians, mas não se trata de um jogador, e sim do gerente das categorias de base, Carlos Brazil. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o time paulista quer o dirigente para assumir a mesma função no Alvinegro. Nesta semana, o Corinthians demitiu Fernando Yamada, que ocupava o cargo no clube.

Carlos Brazil chegou ao Vasco em 2018, e desde então surgiram bons nomes nas categorias de base do Cruzmaltino, além dos títulos conquistados pelas equipes sub-20. Talles Magno, Matías Galarza, Miranda, Laranjeira, Juninho, Gabriel Pec, Lucão e Bruno Gomes são alguns dos jovens do Vasco que tem se destacado nos últimos meses pela equipe.