Festival do Cinema Brasileiro oferecerá ingressos a R$12 - Reprodução / Instagram

Festival do Cinema Brasileiro oferecerá ingressos a R$12Reprodução / Instagram

Publicado 27/10/2026 12:29 | Atualizado 27/10/2026 13:33





A iniciativa é promovida pela FENEEEC, Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, e pela ABRAPLEX, Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex. As entidades também são responsáveis pela Semana do Cinema, que chegou à nona edição e, em setembro deste ano, levou cerca de 5,6 milhões de pessoas às salas.

O Festival do Cinema Brasileiro oferecerá ingressos a R$ 12, mais taxas, entre 29 de outubro e 4 de novembro de 2026. A promoção vale para sessões de longas-metragens nacionais em salas convencionais, de acordo com a programação das redes de cinema participantes em todo o país. A ação será válida apenas para os filmes brasileiros incluídos na programação de cada rede.A iniciativa é promovida pela FENEEEC, Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, e pela ABRAPLEX, Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex. As entidades também são responsáveis pela Semana do Cinema, que chegou à nona edição e, em setembro deste ano, levou cerca de 5,6 milhões de pessoas às salas.

LEIA MAIS: Marina Ruy Barbosa é flagrada em gravação de filme sobre Roberto Carlos

Filmes participantes



"Minha Melhor Amiga" acompanha Julia e Clara, melhores amigas que vivem o auge dos 50 anos. Depois que as filhas viajam para um intercâmbio em Portugal, as duas decidem aproveitar o período para ir à Europa. A viagem, porém, toma um rumo diferente do planejado e passa a transformar a vida das personagens.

"Se Eu Fosse Você 3" retoma Cláudio e Helena duas décadas após a última troca de corpos. Agora, a filha Bia é adulta e casada. Pela terceira vez um raio cai no mesmo lugar, e uma situação inesperada muda a dinâmica da família colocando os personagens diante de um novo desafio.





Já "100 Dias" acompanha Amyr Klink em uma travessia do Atlântico Sul a remo. Sozinho em um pequeno barco, ele enfrenta o medo, a solidão, os limites físicos e lembranças que atravessam a jornada entre a África e o Brasil.





"As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você" começa após a morte da melhor amiga de Gabriela. A personagem recebe dez cartas deixadas como presente de despedida, cada uma com um desafio que busca ajudá-la a enfrentar o luto.





O festival ocorre em um período de destaque para produções nacionais e busca incentivar o interesse popular pela cultura. O momento se dá pelo reconhecimento internacional do cinema brasileiro, por meio de longas como "Ainda Estou Aqui", que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional e as quatro indicações de "O Agente Secreto", entre elas a de Melhor Ator para Wagner Moura.

Valentina Daniel celebra estreia nas telonas

Em entrevista ao DIA, ela contou que acompanhar o lançamento representou uma mudança na forma como passou a enxergar a própria carreira. “Foi uma virada de chave: ‘Então tá bem, eu sou atriz’. É isso que eu faço, é isso que eu estudo para ser. (...) Eu fiz muita coisa que ninguém viu. E acho que, pela primeira vez, as pessoas vão começar a me assistir”, afirmou.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa