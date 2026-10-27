Festival do Cinema Brasileiro oferecerá ingressos a R$12Reprodução / Instagram
A iniciativa é promovida pela FENEEEC, Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, e pela ABRAPLEX, Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex. As entidades também são responsáveis pela Semana do Cinema, que chegou à nona edição e, em setembro deste ano, levou cerca de 5,6 milhões de pessoas às salas.
"Minha Melhor Amiga" acompanha Julia e Clara, melhores amigas que vivem o auge dos 50 anos. Depois que as filhas viajam para um intercâmbio em Portugal, as duas decidem aproveitar o período para ir à Europa. A viagem, porém, toma um rumo diferente do planejado e passa a transformar a vida das personagens.
Já "100 Dias" acompanha Amyr Klink em uma travessia do Atlântico Sul a remo. Sozinho em um pequeno barco, ele enfrenta o medo, a solidão, os limites físicos e lembranças que atravessam a jornada entre a África e o Brasil.
"As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você" começa após a morte da melhor amiga de Gabriela. A personagem recebe dez cartas deixadas como presente de despedida, cada uma com um desafio que busca ajudá-la a enfrentar o luto.
O festival ocorre em um período de destaque para produções nacionais e busca incentivar o interesse popular pela cultura. O momento se dá pelo reconhecimento internacional do cinema brasileiro, por meio de longas como "Ainda Estou Aqui", que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional e as quatro indicações de "O Agente Secreto", entre elas a de Melhor Ator para Wagner Moura.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa