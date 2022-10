Novas possibilidades de skins - Reprodução

Novas possibilidades de skinsReprodução

Publicado 21/10/2022 13:29

O lançamento da primeira coleção de roupas para jogadores de games, a Conjuntos Potencial, destaca o segmento fashion rumo ao explorado mercado eSports. A marca faz parte do projeto Free Fire Trend +, em conjunto com o jogo Trend+, que possibilitará, em breve, opções em vestuário gamer.



Para a influenciadora e especialista em moda Dani Guelfi, a novidade do mundo dos gamers chega ao mercado como uma promessa de muitas atrações, futuramente, neste novo mercado de moda eSports. A influenciadora destaca que as peças da coleção sugerem um estilo mais casual, marcada pela sofisticação à aparência.



“Os designers foram realizados em colaboração com os jogadores do mundo todo. Percebido uma ampla inspiração na vivacidade e personalidade de espírito livre dos cyberatletas de Free Fire”, explicou a influenciadora.