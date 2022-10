Competição vai definir os melhores do continente - Rainbow Six Brasil

Competição vai definir os melhores do continente

Publicado 21/10/2022 13:10 | Atualizado 21/10/2022 13:14

Oito equipes da região latino-americana disputarão a terceira edição da Copa Elite Six da América a partir deste sábado (22). Serão quatro representantes brasileiras: W7M Esports, Team Liquid, FaZe Clan e Black Dragons, que se juntarão às melhores equipes sul-americanas e mexicanas na disputa. Além disso, a “Libertadores do R6” distribuirá quatro vagas para a última edição do Six Major em 2022, campeonato internacional que acontecerá em Jönköping, na Suécia, entre 21 e 27 de novembro.



As outras classificadas foram as argentinas Pampas - que conta com o brasileiro Gustavo “H4skk” - e a Malvinas, que possui três brasileiros na line-up: Matheus “Kingst4r”, Vitor “Kurtz” e Pedro “Naka”, ambas por meio da Liga Sul-Americana. Com a presença dos quatro atletas, esta edição terá o maior número de jogadores brasileiros - 24 - desde a mudança de formato, no início deste ano. Pelo México, as duas equipes que alcançaram as vagas foram Six Karma e ALPHA Team.



Esta será a última edição da Copa Elite Six da América em 2022 e terá um peso a mais para as equipes por conta dos Invi Points, pontos que decidem os classificados para o Six Invitational 2023, torneio mais importante de R6. FaZe Clan e Team Liquid necessitam da classificação para o Six Jonköping Major para disputar o principal campeonato da modalidade. A W7M é a única equipe brasileira já garantida na maior competição anual de Rainbow Six Siege.



A atual campeã da “Libertadores do R6” é a FaZe Clan, que marca presença nesta etapa e vai em busca do terceiro título do torneio. A Team Liquid, que volta a disputar a Elite Six após ficar de fora da última edição, também vai em busca do tricampeonato. Por outro lado, a W7M Esports, com dois vices da competição neste ano, e a Black Dragons, estreante no circuito competitivo internacional de 2022, buscam essa conquista inédita. Pelo lado de México e Argentina, o título também seria novidade, já que equipes brasileiras venceram todas as edições anteriores da competição.



A terceira Copa Elite Six da América 2022 ocorrerá entre os dias 22 e 30 de outubro e promete entregar ao público confrontos acirrados, marcados por muita qualidade. Vale lembrar que o torneio terá transmissão de todas as partidas em português nos canais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube.