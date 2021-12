A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, olha atenta para o público presente - Divulgação

Publicado 22/12/2021 14:54

Guapimirim – Nem mesmo o tempo chuvoso foi impedimento para que a população de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, celebrasse a chegada do Papai Noel. O evento “Natal da Gente” aconteceu na manhã do último domingo (19/12), no campo da Worthington, no bairro Bananal, e teve direito a sorteio de brindes.

Houve distribuição de algodão doce e de outras guloseimas para a criançada, além de muita diversão e brincadeira.

Apesar do tempo nublado, fazia bastante calor durante o dia.

Essa celebração foi patrocinada pela Associação de Empresários de Guapimirim (AEG) e contou com o apoio da prefeitura. Nas redes sociais, a prefeita Marina Rocha (PMB-RJ) chegou a convidar a população para a festividade.

Por conta das fortes chuvas dos últimos dias, a Feira do Artesão de Guapimirim foi cancelada. O evento ocorreria no sábado (18) e teria uma apresentação musical. Num intervalo inferior a duas horas, choveu o equivalente a 85 milímetros, o que provocou alagamentos em vários bairros, segundo a Defesa Civil Municipal.