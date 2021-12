Imunizante da Jassen agora é de duas doses - Myke Sena - Ministério da Saúde

Publicado 20/12/2021 19:44

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, terá um dia especial para aplicação da segunda dose de vacina da Janssen contra o coronavírus (Covid-19), nessa terça-feira (21/12), das 8h às 11h, em dois locais: na Praça Paulo Terra, no Centro, e no Posto de Saúde de Parada Modelo.

Poderá se vacinar com a segunda dose a população adulta que recebeu a primeira dose há mais de cinco meses. O imunizante, que inicialmente tinha uma única aplicação, agora tem duas doses, assim como os demais em uso no Brasil.

No atual momento, Guapimirim, bem como outras cidades brasileiras, está aplicando a terceira dose de vacina da Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac à população, devido às variantes em circulação no país, tais como Gama, Delta e Ômicron. O objetivo é aumentar a imunidade contra o vírus.

Para receber uma dose extra, os pacientes que tomaram a primeira dose de Janssen deverão tomar uma segunda do mesmo imunizante, como já acontece em outras partes do Brasil.

Nessa cidade fluminense, o esquema vacinal para a terceira dose é que quem tomou duas dose de Janssen ou de AstraZeneca não receba a adicional de nenhuma das duas, por ambas usarem a mesma tecnologia de adenovírus. O paciente poderá receber uma terceira dose de Pfizer ou Coronavac. Especialistas alegam que a combinação de imunizantes aumenta a imunidade contra o coronavírus.