A placa do veículo vermelho foi ocultada pela própria Polícia Rodoviária Federal - PRF - Divulgação

A placa do veículo vermelho foi ocultada pela própria Polícia Rodoviária FederalPRF - Divulgação

Publicado 21/12/2021 13:59

Guapimirim – Um veículo Fiat Pálio roubado / furtado em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no KM 776 da BR-040, na altura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na última sexta-feira (17/12). O registro de roubo / furto foi feito no dia 23 de maio deste ano.

O fato só foi divulgado pela PRF nessa segunda-feira (20). Durante uma blitz, uma mulher, de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi questionada sobre a propriedade do automóvel. Aos agentes, ela disse tê-lo comprado por R$ 25 mil.

A motorista e o carro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal (Depol). A placa do veículo foi ocultada pela própria PRF.

A identidade do proprietário do veículo roubado também não foi divulgada.