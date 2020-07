Covid aumenta e Prefeitura de Rio das Ostras recua flexibilização gradual do comércio

Rio das Ostras - O aumento do número de casos e óbitos por coronavírus nos últimos 15 dias, fez a prefeitura de Rio das Ostras, restringir algumas atividades que já haviam sido liberadas para o funcionamento. A medida foi tomada após uma reunião entre a Comissão de Enfrentamento a Covid-19 com o Ministério Público, onde decidiu decretar a Bandeira Laranja em Rio das Ostras como forma de reduzir a possibilidade de transmissão do coronavírus.



Com a decisão, a flexibilização gradual do comércio recua e o funcionamento será mais rígido, passando a ter mais restrições com a proibição de algumas atividades que já estavam liberadas parcialmente. A partir de segunda-feira (28), somente os comércios considerados essenciais, como mercados, padarias, açougues, aviários, peixarias, hortifrutis, farmácias, lojas e depósitos de material de construção, de autopeças, oficinas mecânicas, borracharias empresas de água, luz, gás e reciclagem; e funerárias poderão ter o horário de funcionamento normal.



Consultórios médicos, dentistas, psicólogos e fisioterapeutas poderão funcionar para atendimentos de urgência.



Restaurantes, bares, quiosques, lanchonetes, cafeterias, docerias, lojas de conveniência e similares só poderão funcionar por entrega ou por sistema de drive thru, com retirada direta, sem ingresso ao interior da loja, nem consumo no local ou utilização de mesas e cadeiras. Depósitos de bebidas também só poderão funcionar nas mesmas regras e não poderão vender bebidas geladas.



Todas as demais atividades estão temporariamente impedidas de funcionar, inclusive comércio de vestuário e calçados, estando liberados somente serviços de vendas online.Inicialmente, o prazo de validade deste Decreto é de sete dias, a contar do próximo dia 28 de julho. O estabelecimento que não cumprir o novo decreto terá o alvará de licença cassado, alertou a prefeitura.



MUNICÍPIO ALERTA A POPULAÇÃO: FIQUE EM CASA



A Prefeitura ainda frisou que, entende a questão econômica que a situação exige, mas o que importa é a saúde de todos. Aurora Siqueira, secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico do município, alertou que é fundamental que a população também faça a sua parte ficando em casa e tome todas as precauções possíveis para evitar a contaminação.



A administração finaliza dizendo, que o fato do comércio ter reaberto parcialmente, não torna obrigatória a saída das pessoas que devem continuar em isolamento e sair de casa somente se extremamente necessário. As medidas decretadas precisam ser respeitas e cumpridas, como o uso da máscara facial e a higienização com álcool em gel 70%.