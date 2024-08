Menina é fruto do relacionamento de Samara Felippo e Leandrinho - Foto: Reprodução

Publicado 31/08/2024 13:34 | Atualizado 31/08/2024 13:37

Rio - Samara Felippo, de 45 anos, voltou a falar, nesta sexta-feira (30), sobre a briga judicial que trava contra o ex-marido Leandrinho Barbosa, de 41. A atriz abriu uma "caixinha de perguntas" no Instagram e foi questionada por uma seguidora: "Como aguenta essa pressão? Estou há dois meses em guerra com o meu ex e estou exausta". Ela, então, expôs os motivos que a fazem seguir no processo para receber o dinheiro que o ex-jogador de basquete lhe deve.

"Estou há dez anos e só paro quando ele me pagar o que deve", respondeu a artista. E acrescentou, fazendo uma crítica a como as mulheres são tratadas socialmente: "A sociedade faz de tudo para que a gente desista de nossos direitos e fiquemos quietinhas, caladinhas. É uma luta realmente exaustiva, mas a gente escolhe nossas batalhas, e cada uma vai nos seus limites de saúde mental".