Jhon Arias se destacou em vitória da Colômbia contra o Paraguai em amistosoFoto: Divulgação

Publicado 20/11/2022 10:42 | Atualizado 20/11/2022 13:48

Destaque do Fluminense na temporada de 2022, o colombiano Jhon Arias foi titular da vitória da Colômbia por 2 a 0 sobre o Paraguai, no último sábado. As duas seleções não se classificaram para o Mundial do Catar e disputaram um amistoso, nos Estados Unidos. Apontado pela imprensa colombiana, o meia tricolor foi considerado um dos melhores jogadores do partida.

A publicação do "Gol Caracol" disse que Arias demonstrou versatilidade na frente de ataque, e ressaltou seu bom entendimento com Santos Borré e Diego Valoyes. Eles conseguiram trocar passes que constantemente incomodaram a defesa adversária. O veículo também destacou que o meia tricolor e Juan Quintero, do River Plate, foram os pontos altos do amistoso.

Jogando pelo lado esquerdo, Arias expôs suas características apresentadas no Fluminense. O meia, que não se limita a atuar aberto, buscou jogo por dentro e colaborou com praticamente todos os setores. No total, ele esteve em campo durante 88 minutos. Substituído aos 43 minutos do segundo tempo, o meia deixou a partida aplaudido.

O modo de atuar do meia foi apontado pelo veículo "FutbolRed". A publicação disse que Arias demostrou no jogo pela Colômbia o que já faz pelo Fluminense. O portal destacou ainda que todo o tempo em que o jogador esteve em campo a bola passou por seus pés.