Caboclo: 'Ele ofereceu R$12 milhões por silêncio da funcionária' - Divulgação/CBF

Por IG - Esporte

Publicado 02/07/2021 00:00

O presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, intensificou ataques contra seu mentor Marco Polo Del Nero, a quem acusou de ter oferecido R$ 12 milhões pelo silêncio da funcionária no caso de assédio moral e sexual. Uma acusação anterior dava conta de que o recém-afastamento do mandatário da CBF havia se dado por uma armação do antecessor.

A acusação contra o ex-presidente, que desde 2018 está banido pela Fifa do futebol em razão de casos de corrupção ligados ao seu nome, foi feita em nota distribuída por à imprensa.

Caboclo diz que a Confederação tinha reunião marcada para hoje, a fim de incluir no estatuto uma regra que permita a ampliação do prazo do seu afastamento e, assim, atender a "interesses particulares e momentâneos".

Em resposta, Marco Polo se defendeu das acusações e usou de palavras fortíssimas para definir Rogério. O ex-dirigente também afirmou que o mandatário afastado está tentando "esconder seus assédios" e aconselhou que ele apenas cuide de si e das vítimas:

"O desditoso Rogério Caboclo é perverso, além de seu falar temulento e andar trôpego, e por esse ego inflado, mentiroso empedernido, viaja em alucinações, achando que pode esconder seus assédios, alavancando acusações desconexas e inverídicas a outros".