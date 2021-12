A rejeição do trabalho dos ministros do STF entre os bolsonaristas é de 57% e de 24% para os eleitores de Lula - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 24/12/2021 17:23

O instituto Datafolha divulgou, nesta sexta-feira (24), uma pesquisa referente a avaliação dos brasileiros sobre o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A maioria - ou 37% da população - considera o trabalho dos magistrados como regular.

Entre aqueles que veem o trabalho da Suprema Corte como bom ou ótimo, somam-se 23%. Já aqueles que discordam das decisões e desaprovam os juízes, são 34% da população. Outros 6% não sabem ou não responderam.

A parte do eleitorado que possui a maior reprovação aos ministros são aqueles que pretendem votar no presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Destes, apenas 12% - ou um em cada dez - aprovam as decisões dos ministros do STF. A rejeição entre os bolsonaristas atingiu 57%.

Os brasileiros que pretendem votar no ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) possuem uma 'repulsa' menor à corte. Destes, 30% veem com bons olhos o trabalho da corte e 24% desaprovam as decisões dos ministros.

A avaliação geral da mais alta instância do Judiciário permanece desfavorável para a população brasileira. Os índices permaneceram estáveis mesmo após a aprovação de André Mendonça - recente indicação de Bolsonaro para compor o STF - e a 'trégua' do presidente com os magistrados.

O levantamento contou com a participação de 3.666 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 13 a 16 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.