Publicado 03/10/2021 12:20

Ator fez sucesso no Zorra Total Reprodução/Instagram

Morreu na manhã deste domingo (3), a ator Caike Luna. Desde abril, ele lutava contra um câncer e foi a atriz Katiuscia Canoro, que comunicou a morte do amigo em sua rede social e recebeu muitas mensagens de carinho dos amigos e fãs.

"É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão", escreveu a atriz.

Em abril, o ator e humorista fez um post em sua rede social contando que estava iniciando um tratamento contra o Linfoma Não-Hodgkin.