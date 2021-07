Por IG - Gente

Publicado 05/07/2021 11:52

Ana Maria e Fabricio Battaglini Reprodução Globo

Ana Maria Braga, de 72 anos, testou positivo para o novo coronavírus nesta segunda-feira (05). Substituída às pressas pelo repórter Fabricio Battaglini, ainda no hospital, onde se dirigiu para realizar alguns exames, a apresentadora falou sobre seu estado de saúde.

"Está tudo ótimo. Estava achando que era uma gripezinha, estava assim desde quinta passada, mais ou menos. A gente não espera, eu nunca penso no pior. Mas hoje de manhã quando eu fiz o exame, que a gente faz duas vezes por semana, deu positivo e vim para o hospital conferir", iniciou Ana Maria Braga, em conexão ao vivo com o "Mais Você".

"Já me falaram aqui que é muito leve porque eu tomei as duas doses da vacina, mas estou sentindo uma dorzinha de garganta, indisposição e notei também não estou sentindo cheiro de perfume, ou seja, perdi o olfato", continuou a apresentadora.

"Essa situação toda dá um susto na gente, mas nada que me leve para cama. Agora preciso me cuidar. Obrigada por me substituir, já estou com saudades", encerrou a apresentadora.