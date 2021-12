I IG - Esporte

Após derrota para o Santos, David Luiz também cobrou 'postura' do elenco do Flamengo no vestiário. Ainda na saída do gramado do Maracanã, o zagueiro não mediu palavras, cobrando "brio todos dias" e "maturidade" do elenco. As cobranças do xerifão, que chegou ao clube em setembro, seguiram no vestiário, conforme publicação do site ge.

O camisa 23 dirigiu a palavra, ainda no vestiário, ao grupo do Flamengo - que ouviu em silêncio. A cobrança teve como ponto principal o "comportamento muitas vezes relaxado" ao longo de 2021 e a "transferência de responsabilidade".

Antes mesmo da partida contra o Santos, David Luiz já havia pedido uma postura diferente da equipe em relação ao jogo anterior - empate em 1 a 1 com o Sport. Contra o Santos, marcou a despedida da equipe do Maracanã com quase 42 mil torcedores.

"No futebol tem que ter brio, força de vontade todos dias, trabalhar sempre no limite. Esse grupo precisa amadurecer. Ficam essas lições para o ano que vem", afirmou David Luiz, ao Premiere, antes de levar a cobrança ao vestiário.

Michael destacou o papel do zagueiro dentro e fora de campo:

"Trabalhar com ele está sendo uma experiência muito bacana. É um cara que dá conselho, dá oportunidade da gente crescer e tem suas convicções. A experiência dele conta muito, e eu sou um cara que gosta de evoluir na vida.