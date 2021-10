Segundo a secretaria de Educação, os alunos serão divididos em grupos escalonados, seguindo a logística de cada escola. - Divulgação

Publicado 30/09/2021 18:57

Após 18 meses em sistema remoto devido a pandemia da Covid-19, os alunos da rede municipal de ensino de Iguaba Grande, na Região dos lagos, voltam às aulas em formato híbrido, a partir da próxima segunda-feira (4), de acordo com o Decreto nº 2009/2021. A retomada será somente para alunos do Pré I ao 9º ano.

Segundo a secretaria de Educação, os alunos serão divididos em grupos escalonados, seguindo a logística de cada escola. Todos os detalhes de cada unidade escolar estarão disponíveis aos responsáveis nos canais oficiais de comunicação, das respectivas escolas.

“Com base na recomendação do Ministério Público estaremos retornando as nossas atividades pedagógicas presenciais. O retorno presencial será um grande desafio nesse momento pandêmico. Mas enquanto serviço essencial que é a educação, estamos preparando todas as nossas escolas para receberem os nossos alunos com a máxima segurança possível", afirmou o secretário municipal de Educação, Fred Carvalho.

O responsável pelo aluno poderá optar pelas aulas presenciais ou remotas, mediante a assinatura de termo de responsabilidade. Caso opte pela continuação da aula remota, o material didático continuará sendo disponibilizado pela escola.

“A volta às aulas presenciais configura um avanço da cidade ao combate contra a covid-19. Iremos cumprir todos os protocolos sanitários preconizados pelo Ministério da Saúde. Estamos muito felizes de poder voltar a dar vida às escolas com nossos docentes, grupo de apoio e principalmente nossos alunos. É um começo de uma grande virada de jogo contra o novo coronavírus", declarou o prefeito Vantoil Martins.

Ao todo, cerca de 3.500 alunos do Pré I ao 9º ano da rede municipal retornam às aulas, em formato híbrido, em 12 escolas da cidade. A secretaria de Educação informou que todas as unidades escolares estão organizadas seguindo todos os protocolos de segurança, com utilização obrigatória de máscara, distanciamento e higienização com álcool em gel.

O novo decreto também autoriza o retorno de casas de festas, bares e restaurantes, com funcionamento até às 2h da manhã, mantendo sempre o distanciamento entre as mesas e o uso obrigatório de máscaras.