Os treinos estão com previsão de início para o dia 4 de novembro no salão da Academia da SaúdeDivulgação

Publicado 27/10/2021 17:29

A Prefeitura de Iguaba, por meio da secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (SECTUR) inicia, nesta quarta (27) e quinta (28), as inscrições para o “Projeto Judô em Ação”. As aulas são gratuitas para alunos a partir dos 12 anos e serão ministradas pelo professor e instrutor Marcos Figueiredo.

Os treinos estão com previsão de início para o dia 4 de novembro no salão da Academia da Saúde, localizada no bairro Jardim Solares, ao lado do Centro de Referência do Idoso. A divisão será por categorias, das 19h e 20h para pessoas de 12 a 18 anos e de 20h às 21h para maiores de 18 anos.

“É uma imensa felicidade poder estar incrementando cada vez mais o esporte em nossa cidade”. Comentou a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle. “Além do judô, já oferecemos aulas de Capoeira, Karatê, Jiu-Jitsu, Taekwondo, Iatismo e muitas outras modalidades para a população", completou a secretária.

“O judô é um esporte completo que auxilia não só no aumento da imunidade, mas também no ganho de massa magra, força, agilidade, velocidade, resistência, equilíbrio, flexibilidade, noção espacial e expressão corporal. Além do desenvolvimento físico, desenvolve-se também o intelectual, a paciência, o autocontrole, a sociabilidade, o respeito ao próximo, a redução da timidez e a responsabilidade", comentou o professor e instrutor Marcos Figueiredo.

Para realizar a inscrição é necessário cópia de identidade, CPF, comprovante de residência e atestado médico. Após a data limite as inscrições poderão ser realizadas diretamente na Academia da Saúde.