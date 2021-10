O curso está sendo organizado, em parceria, pelas secretarias de Turismo, Esporte e Lazer e Agricultura, Abastecimento e Pesca - ASCOM

O curso está sendo organizado, em parceria, pelas secretarias de Turismo, Esporte e Lazer e Agricultura, Abastecimento e PescaASCOM

Publicado 19/10/2021 17:19

Agricultores e Guias Turísticos de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, têm a oportunidade de capacitação em Turismo Rural através do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Com carga horária total de 40 horas, com duração de cinco dias, qualificando 10 empreendedores da cidade.

O curso está sendo organizado, em parceria, pelas secretarias de Turismo, Esporte e Lazer e Agricultura, Abastecimento e Pesca. Os participantes foram identificados através de análise de propriedades com potencial em receber a demanda turística.

“Os nossos produtores rurais podem utilizar ainda mais as suas propriedades, gerando novas formas de geração de renda. Buscamos incentivar e capacitar a todos para o desenvolvimento de todos.” Explicou o secretário de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Vagnei Lessa.

As aulas, realizadas pelo Produtor e Consultor Rural, Mozart Valheneto, enviado pelo SENAR, abordam potencialidades e oportunidades de negócios turísticos no meio rural, desenvolvimento de produtos e negócios, sustentabilidade, hospedagem em áreas rurais, atendimento ao cliente, comercialização de produtos e negócios turísticos no meio rural, entre outros.

Para a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle, o turismo rural de Iguaba Grande possui um grande potencial de crescimento, com diversas opções em gastronomia e hospedagem. “O curso mostrará aos empreendedores locais o turismo rural de outro ângulo, como uma atividade econômica que está em grande crescimento”. Afirmou.

O curso segue nos dias 20, 21, 27 e 28 de outubro, de 9h às 17h, na sede da secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca.