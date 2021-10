Acusado de estuprar duas meninas. Uma de 7 e outra de 8 anos. - Polícia Civil

Publicado 09/10/2021 22:43

A Polícia Civil prendeu na sexta-feira (8), na Região dos Lagos, Joel de Azeredo Souza, de 63 anos, pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, ele tinha sido detido na última quinta-feira (7), no bairro Estação, em Iguaba Grande, acusado de violentar sexualmente duas menina de 7 e 8 anos. Mesmo tendo sido preso pela Polícia Militar, com a acusação confirmada e duas anotações por crime de estupro, Joel foi ouvido e liberado por que mandado de prisão ainda não tinha sido expedido.



Ele foi preso nos arredores da casa onde mora. O acusado é preso do sistema penitenciário em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica desde 2018, após cumprir oito anos de prisão em regime fechado condenado pelo mesmo crime.



As vítimas atuais são duas meninas, uma de 7 e outra de 8 anos, que frequentavam a casa de Joel, segundo a Polícia, para brincar com a neta do acusado.



O delegado titular da 129ª Delegacia de Polícia, Dr. Fábio Corsino solicita que outras possíveis vítimas compareçam à delegacia para depoimento.