Ao todo, 104 mulheres, entre servidoras da prefeitura, da Câmara de vereadores e moradoras da cidade, fizeram exames de preventivo, ultrassonografia de mama, entre outrosReprodução

Publicado 14/10/2021 18:51

Nesta quinta-feira (14) o ônibus da secretaria de Saúde de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, esteve durante todo o dia, no estacionamento da Prefeitura, realizando exames relacionados à saúde feminina. Ao todo, 104 mulheres, entre servidoras da prefeitura, da Câmara de vereadores e moradoras da cidade, fizeram exames de preventivo, ultrassonografia de mama, análise clínica, além de testes de infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Ainda foram feitas orientações sobre cânceres de mama, colo do útero, ovário e sobre os métodos contraceptivos, além da realização de encaminhamento para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), para realização de mamografia.

Ações também são realizadas nos CRAS da cidade

O Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Adilson Lessa, em Cidade Nova, recebeu a ação do Projeto Se Toca para assistidas do equipamento. O próximo CRAS a receber a ação será o Apolo Belizário, no bairro Vila Nova, na próxima quinta-feira (21), a partir das 10h.

Já no dia 16 será realizado o “dia D” com campanha de coleta de preventivo. Para participar da ação é necessário a realização do agendamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou através do Agente Comunitário.

Finalizando as ações do mês, no dia 23 acontecerá uma caminhada contra o câncer de mama, “Caminhando juntos pela vida somos mais fortes”, a partir das 8h30, com saída marcada na sede da Prefeitura de Iguaba.