Publicado 06/07/2022 13:59

Um empresário do ramo da construção civil em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (5) na Estrada do Arrastão, na altura do bairro Cidade Nova.

Segundo informações, Alexandre Tavares Paz, de 42 anos, chegava em casa em um automóvel Land Rover quando foi cercado por um outro carro. Um ocupante desembarcou e efetuou cerca de dez tiros contra a vítima fugindo em seguida.

O empresário foi atingido de raspão no ombro e socorrida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, sem gravidade e liberado após o atendimento.

O veículo passou por perícia e, conforme a polícia, foram encontrados oito estojos no local.

A ocorrência foi registrada na 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) e segue sob investigação. Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.