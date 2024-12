Atrações principais - Reprodução

Publicado 11/12/2024 15:45

Iguaba Grande - A prefeitura de Iguaba Grande preparou uma programação com quatro dias de festa na cidade, do dia 28 a 31 de dezembro. Os shows acontecem na Praça da Estação e na Praça Edyla Pinheiro, com atrações como: Detonautas, Arlindinho, Ramona Rox, Cover do Tim Maia e Cover do Renato Russo.

Além disso, no dia 31 de dezembro, último dia do ano, terá o show do Top Samba Show, na orla da Praia do Centro, a partir das 22h. A tradicional queima de fogos será visível por toda extensão da orla e terá como ponto principal a Ilha de Santa Rita. O show pirotécnico terá aproximadamente 15 minutos, com fogos de baixo estampido, visando uma melhor experiência para idosos, crianças, acamados, pessoas com deficiência e também para os animais, que são sensíveis ao barulho.

“Estamos preparando um evento para toda a população neste fim de ano, como fizemos durante o governo. Além das atrações, traremos lazer para todos que assistem à queima de fogos na lagoa. Nosso governo trabalha em conjunto com todas as secretarias para garantir a diversão e a segurança dos nossos moradores e visitantes,” declarou o prefeito Vantoil Martins.

Confira a programação:

Praça Edyla Pinheiro – 28/12

22h – Cover do Tim Maia

Praça Edyla Pinheiro – 29/12

21h – Emipê

22h – Cover do Renato Russo

Praça da Estação – 30/12

22h – Ramona Rox

00h30 – Detonautas

Praça da Estação – 31/12

22h – Dj Sodré

00h30 – Arlindinho

Orla do Centro – 31/12

22h – Top Samba Show

00h – Queima de fogos

Espaço de eventos da Praça da Estação

No espaço de eventos, terão aproximadamente 20 expositores estrategicamente espalhados, com venda de bebidas, comidas e adereços. Pensando em garantir a segurança de todos, durante o evento será realizada a inspeção de coolers e isopores para retirada de garrafas, copos, taças e canecas de vidro, pela Equipe de Fiscalização de Posturas. A entrada com esses utensílios estará proibida na Praça da Estação.

Durante os shows, diversos agentes de segurança estarão atuando no local, entre Guardas Municipais, Apoio, Defesa Civil e Polícia Militar. No local também haverá um posto da Guarda Municipal realizando a distribuição de pulseiras de identificação para as crianças, com nome e telefone dos responsáveis. Além disso, a secretaria de Saúde também dará apoio com equipe de saúde na Unidade Destacada.