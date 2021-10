Marcelo Delaroli assina convênios de R$ 20 milhões com a Caixa para pavimentação 1 - Foto: Divulgação

Marcelo Delaroli assina convênios de R$ 20 milhões com a Caixa para pavimentação 1Foto: Divulgação

Publicado 21/10/2021 13:33 | Atualizado 21/10/2021 13:33

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, assinou na manhã desta quarta-feira (20/10), no seu gabinete com a superintendente executiva de governo da Caixa Econômica Federal, Walesca de Oliveira, três contratos no valor de R$ 20 milhões para drenagem e pavimentação para diversos bairros no município. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares do senador, Carlos Portinho; da deputada federal, Soraya Santos; e da deputada Major Fabiana, destinadas ao município.

O primeiro convênio assinado foi para drenagem e pavimentação em diversas ruas do bairro de Porto das Caixas. O segundo e terceiro convênio dizem respeito a obras de outras duas regiões que ainda serão definidas. A partir da assinatura dos convênios, a Prefeitura tem um prazo para apresentar os projetos. O banco fará análise e, aprovados, o Executivo municipal inicia o processo licitatório para as obras e a instituição bancária efetua os respectivos pagamentos.

De acordo com o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, os benefícios chegam a R$ 20 milhões e serão fundamentais para obras e investimentos na cidade. Os recursos foram conquistados através da parceria com os parlamentares do estado do Rio de Janeiro no Congresso Nacional.

"Estamos vivendo esse momento graças ao trabalho realizado no primeiro ano do nosso governo. Quando assumimos, a Prefeitura de Itaboraí passava por sérias dificuldades financeiras, sem capacidade de investimento e não contava com credibilidade política para buscar recursos e obras junto ao governo federal e estadual. Com organização, diminuição de despesas, saneamento das contas públicas, estamos colocando a casa em ordem e essas parcerias são fundamentais para a realização de obras que visam acabar com a falta de infraestrutura na cidade”, disse o chefe do Executivo.

A superintendente executiva de governo da Caixa Econômica Federal, Walesca de Oliveira, participou do momento da assinatura, destacou o apoio federal para o município e falou sobre a importância da parceria com a Prefeitura, cientes da necessidade da pavimentação em várias vias.

"São três contratos importantes e a Caixa é uma parceira da Prefeitura. Vamos melhorar e estreitar essa parceria, principalmente com a Superintendência mais próxima da Prefeitura e do povo de Itaboraí. Após a assinatura vamos partir para o trâmite de liberação dos recursos. Itaboraí precisa desse apoio e essas emendas foram muito importantes para a cidade. Com essa Superintendência na cidade vamos batalhar para atrair novos investimentos”, falou.

Participaram da assinatura do convênio o secretário municipal de Governo e chefe de Gabinete, Diogo Cabral; o procurador-geral do município, Pedro Ricardo Queiroz; o gerente da agência da Caixa em Itaboraí, Sérgio Figueira; e o gerente executivo do banco em Niterói, André Piry.