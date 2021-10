Bandeira verde escolas de Itaboraí podem retornar para até 100% da capacidade presencial - Foto: Divulgação

Bandeira verde escolas de Itaboraí podem retornar para até 100% da capacidade presencialFoto: Divulgação

Publicado 22/10/2021 10:00

Itaboraí - Com duas semanas na Bandeira Verde, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), autorizou desde do dia 18 de outubro que a rede municipal de ensino retorne, gradualmente, os termos do plano de retomada das atividades do município de Itaboraí – publicado no Decreto Municipal nº 58, de 25 de fevereiro de 2021 – admitindo a presença de até 100% do número de alunos matriculados.

As unidades de ensino para retornar o atendimento de até 100% dos alunos deverão levar em consideração a capacidade das salas de aula, respeitando o distanciamento e os protocolos sanitários aprovados pela comissão de gerenciamento educacional na pandemia da Covid-19: o uso obrigatório das máscaras e a higienização com álcool em gel. Os estudantes devem ter autorização de retorno presencial por seus responsáveis ou em caso de alunos adultos, optar por seu retorno presencial.

“Chegamos na bandeira verde, mas isso não significa que os cuidados contra a Covid-19 acabaram. Os responsáveis podem e devem encaminhar seus filhos para as salas de aula que toda nossa equipe da Educação está preparada e atenta para garantir o retorno seguro. Inclusive, a orientação educacional de cada unidade reforçará a busca ativa de alunos matriculados que não estão realizando nenhuma atividade presencial ou on-line”, explicou o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.

Nas escolas em que as salas não comportem 100% dos estudantes, deverá ser mantido o rodízio, respeitando as orientações do plano de retomada. A orientação da SEMED é que os responsáveis entrem em contato com a direção da escola no qual o aluno está matriculado para receberem o plano de ação de retomada da unidade. As turmas que atingirem 100% para aula presencial, a carga horária será normal e não haverá interação remota.

Veja como será a retomada nas escolas municipais, nas unidades com rodízio necessário ainda:

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental:

– 3h30min de aula presencial e 1h de interação remota;

– nas escolas de tempo integral, 6h de aula presencial e 2h de interação remota;

– às sextas-feiras serão 2h de aula presencial e 2h de planejamento.

Anos finais do Ensino Fundamental:

– 4h de aula presencial e 2h de interação remota

– cada equipe diretiva deverá organizar o horário de atendimento remoto respeitando a disponibilidade dos professores.

Educação de Jovens e Adultos:

– 3h de aula presencial e 30min. de interação remota;

– a equipe diretiva deverá organizar o horário de atendimento remoto respeitando a disponibilidade dos professores.