Polícia Rodoviária Federal em Itaguaí identifica e apreende veículo roubado

ITAGUAÍ – Por volta das 18h de domingo (26), em Itaguaí, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Fiat Siena de cor vermelha, placa LQQ-5E50. Os agentes, ao fazerem uma vistoria, constataram que havia indícios de adulteração. Ao realizar verificação minuciosa, os policiais atestaram que a placa original do veículo era KZN-7015, e que ele havia sido roubado no dia 20 de setembro do ano passado, conforme registro na 42ª DP (Recreio).

A condutora foi encaminhada, junto com o veículo, para a 52 ªDP (Nova Iguaçu) para os procedimentos legais.

(Com informações da PRF)