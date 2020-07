Tribunal Regional Eleitoral avisa mudança de endereço do cartório de Itaguaí

ITAGUAÍ – O endereço do cartório da 105ª Zona Eleitoral (Itaguaí) vai mudar. O posto de na rua Moisés Abraão será desativado e o atendimento será realizado no shopping PátioMix Costa Verde. Mas o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) avisa que o posto somente estará aberto quando o trabalho presencial for retomado, o que ainda não tem data prevista para acontecer.

Por enquanto o atendimento ao público permanece remoto em todas as zonas eleitorais do estado, como medida de segurança sanitária.

O TRE-RJ suspendeu por tempo indeterminado o atendimento presencial em todas as 165 zonas eleitorais do estado como medida de segurança sanitária, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Durante o período de suspensão, é possível obter alguns serviços no site do TRE-RJ, como a emissão de certidões e de guia para pagamento de multa. É também possível entrar em contato com os cartórios eleitorais por e-mail, que pode ser consultado também no site do tribunal.