Centro de Terapia Intensiva em Itaguaí e muita gente na cidade andando sem máscara, usando-a errando e sem distanciamento social. Um leitor de O DIA flagrou pessoas em desobediência direta ao ITAGUAÍ – Quase dois mil casos, quase cem mortos, seme muita gente na cidade andando sem máscara, usando-a errando e sem distanciamento social. Um leitor deflagrou pessoas em desobediência direta ao decreto municipal 4484 , que determina restrições sanitárias a fim de evitar a propagação do coronavírus. Mas uma ida ao Calçadão, à agência da Caixa Econômica Federal e ao supermercado Berg´s deixa claro: ou as pessoas não conhecem as regras e cuidados em relação ao uso de máscara e distância a se manter uns dos outros, ou não acreditam no potencial letal da doença que ainda está longe de deixar de ser perigosa.

Na fila da Caixa Econômica: muita gente sem máscara e nada de distanciamento social - Foto do leitor

SÓ NAS LOJAS

O relato do leitor mostra que tem sido comum pessoas que transitam nas ruas sem máscaras. Elas são usadas apenas para entrar nas lojas. Assim que saem, algumas pessoas tiram o acessório de proteção e o deixam pendurado no queixo ou na orelha. Também não tem sido respeitada a distância de ao menos dois metros entre as pessoas: filas do lado de fora das agências bancárias têm sido comuns, menos de um metro entre um cidadão e outro.

No Calçadão, cinco pessoas flagradas nesta terça-feira (4) sem máscara, apenas uma protegida: cena comum na cidade - Foto do leitor

Resultado: o perigo de contaminação continua, pois não obedecer às regras anunciadas pelas autoridades de saúde representa maior dificuldade de controlar a doença. No caso de Itaguaí isso se torna ainda mais dramático, pois não há estrutura de atendimento de pacientes graves na cidade. Hoje são 75 pessoas internadas em hospitais de fora e 91 mortos confirmados oficialmente.

ESPECIALISTA COMENTA

É preciso deixar claro que o uso de máscaras não está restrito apenas aos ambientes fechados. É necessário usar todo o tempo, mesmo andando nas ruas ao ar livre. É o que comenta Guilherme Werneck, epidemiologista e professor do Instituto de Medicina Social da Uerj: “As fotos são muito preocupantes. As pessoas estão andando nas ruas sem máscaras e esquecem que ainda não conseguimos controlar a epidemia de Covid-19. Em alguns locais melhorou, é verdade, mas qualquer tipo de relaxamento das medidas de distanciamento social precisa ser feito com muito cuidado”.

Werneck diz ainda que a máscara não deve ser retirada e deixada sob o queixo, e acrescenta: “Em Itaguaí e em outros municípios se vê as pessoas colocando e tirando a máscara a todo momento. Isso não é recomendável, porque causa a contaminação da máscara e aumenta o perigo de transmissão do vírus. Deve-se usar a máscara o tempo inteiro quando a pessoa estiver fora de casa”. O professor complementa e ensina que o correto é chegar em casa, tomar um banho e lavar a máscara. Enquanto estiver na rua, o certo é manter a máscara no rosto e não retirá-la, pois ao mover a máscara há o perigo de contaminá-la.

Werneck também comentou que, de acordo com as fotos, fica claro que as pessoas também não obedecem ao distanciamento social: elas estão muito próximas umas das outras, e isto certamente contribui para a disseminação do vírus.