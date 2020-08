ITAGUAÍ - Policiais Civis da 50° DP em conjunto com policiais do Grupo de Apoio à Promotoria de Itaguaí (GAP) prenderam em flagrante nesta quarta-feira (12), André Luiz da Silva Moura Lopo Pinheiro e Jair Figueiredo Costa pela prática, em tese, do crime de Descaminho, previsto no artigo 334, § 1.º, III do Código Penal.

Descaminho, por definição, é “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”.

Após a adoção das medidas cabíveis, os presos pagaram fiança de R$ 3 mil e estão à disposição da Justiça.

(com informações da 50ª DP)