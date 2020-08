ITAGUAÍ – Em uma cerimônia no estacionamento da Prefeitura de Itaguaí na tarde desta quarta-feira (12), o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi recebido pelo prefeito Rubem Vieira e lançou a 29ª base do Programa Segurança Presente, com o comparecimento de vereadores e secretários municipais. Segundo o governador, o reforço no policiamento da cidade vai ajudar a aumentar a sensação de segurança da população e a reduzir os índices de criminalidade da região. Também estavam presentes o secretário da Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo e o Subsecretário de Ações Estratégicas da Casa Civil, Antônio Carlos dos Santos, responsável pela operação e o delegado da 50ª DP, Marco Castro.

Em Itaguaí, o Segurança Presente funcionará diariamente, das 6h às 22h, com policiais militares realizando o patrulhamento a pé, em motocicletas e em viaturas.

CUSTOS SÃO DO MUNICÍPIO

A operação será custeada pelo município, um modelo que agrada à gestão do estado e que deve se repetir em outras cidades. A prefeitura não revelou valores. Segundo Witzel, o Segurança Presente tem resultados surpreendentes: são mais de 8,4 mil pessoas conduzidas à delegacia, 2.099 mandados de prisão cumpridos e cerca de 62 mil atendimentos sociais.

Prefeito Rubem Vieira, à esq, com o governador: cerimônia lançou a 29ª base do Programa - Divulgação - Prefeitura Municipal de Itaguaí

De acordo com a prefeitura, o efetivo mantido na cidade com o Proeis, de 30 homens, passa para 40. Eles vão atuar especificamente na região onde se concentra o comércio na cidade. Caberá então ao 24º Batalhão cobrir as demais áreas de Itaguaí.

Ainda segundo a prefeitura, o programa começa a funcionar já a partir desta quinta-feira (13). Além de efetuarem a segurança, os agentes também são orientados a encaminhar pessoas para atendimentos e acolhimento nas unidades da Assistência Social, quando necessário.