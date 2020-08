Senac-RJ fecha unidade em Itaguaí, mas atividades continuam na Nuclep e no CEI

ITAGUAÍ – O Senac-RJ divulgou nesta sexta-feira (14) que encerrou as atividades da unidade fixa em Itaguaí, cujas instalações ficavam na rotatória de entrada da cidade. Segundo a nota, isto se deu devido a um planejamento para reposicionar e modernizar sua atuação no estado. Desta maneira, prossegue a nota, “afiançando o investimento de recursos em prol da capacitação profissional de seus estudantes e garantindo a qualidade do ensino reconhecida pelo mercado”.

Apesar do fechamento da unidade, as atividades continuam nas dependências da empresa Nuclep e no Centro Educacional de Itaguaí (CEI). O Senac-RJ tem por objetivo aliar aprendizagem técnica e prática de qualidade. Segundo a mesma nota, nos próximos meses haverá expansão da oferta de oportunidades, com 40 vagas para o Programa Jovem Aprendiz, voltado para a capacitação profissional de jovens a partir de 14 anos, e outras 30 vagas dentro do Programa Senac de Gratuidade, ambas especificamente dedicadas ao município de Itaguaí.

Informações sobre cursos e vagas, gratuitos ou pagos, estão no site www.rj.senac.br