Itaguaí passa dos dois mil casos confirmados de Covid-19

ITAGUAÍ – O Painel Covid-19 mantido pela Prefeitura de Itaguaí mostra que os casos confirmados de Covid-19 na cidade são 2006. O número de mortos, de acordo com a mesma fonte, é 95. Quanto ao número de leitos semi-intensivos disponíveis, os números são os seguintes: os 11 leitos do hospital de campanha estão livres; dos 16 dos hospital São Francisco Xavier, seis estão ocupados. Essas são as informações do dia 15 de agosto.

Na contagem efetuada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, Itaguaí é o 17º município com mais mortos e o 18º com mais casos confirmados da doença. O painel com dados oficiais de Itaguaí pode ser acessado por este link: https://itaguai.rj.gov.br/coronavirus/painel/

Desde o dia 7 de agosto o boletim com números da doença não é publicado como uma postagem na rede social Facebook da prefeitura. Em entrevista exclusiva concedida a O DIA na terça-feira (11), Rubem Vieira disse que a descontinuidade da publicação se deu por aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo ele, as informações poderiam causar pânico nas pessoas porque poderiam dar “a falsa impressão de que as mortes ocorrem todas ao mesmo tempo, o que não é verdade” e que “essas informações podem assustar muito as pessoas, e no Painel há tudo detalhado, o cidadão pode ter uma ideia melhor sobre a situação da doença na cidade”.

O prefeito, porém, não explicou por que não incluía junto ao boletim informações mais precisas que pudessem explicar os números.

MP NÃO SE PRONUNCIA

A respeito da descontinuidade da publicação dos boletins, a reportagem pediu por e-mail uma avaliação ao Ministério Público do Rio de Janeiro, pois a entidade tem feito reuniões periódicas com o gabinete de crise de Itaguaí e tem acompanhado as providências que os municípios vêm tomando em relação ao enfrentamento da Covid-19. Porém, até o momento, não respondeu ao e-mail.