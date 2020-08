ITAGUAÍ – A sede da Associação Pais e Amigos do Excepcional (Apae) em Itaguaí, na rua território do Rio Branco s/n, no bairro Estrela do céu, sofre arrombamentos e invasão, conforme constatação de funcionários nesta quarta-feira (19). Dois dias depois de completar 30 anos de existência, portas foram forçadas, gavetas e cômodos foram vasculhados. Não houve furto de equipamentos ou utensílios, mas um arquivo com documentos dos assistidos, que é confidencial, foi revirado.

A polícia foi chamada e uma equipe do Segurança Presente de Itaguaí foi conferir se ainda havia movimentação suspeita no imóvel, mas nada foi encontrado além de maçanetas e vidros quebrados.

Segundo informações prévias, funcionários foram à 50ª DP a fim de registrar o ocorrido.