Projeto Ativação Cultural em Itaguaí abre inscrições para oficina online de dramaturgia

ITAGUAÍ - Estão abertas as inscrições para a oficina on-line de dramaturgia DramaZoom, oferecida pelo Projeto Ativação Cultural Itaguaí 202 Anos, que tem o patrocínio da Vale e apoio do Ministério do Turismo. As aulas são gratuitas e começam no dia 16 de setembro. Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 4 de setembro através do link: https://bityli.com/5aOvz

A oficina, que será ministrada pelo dramaturgo e produtor cultural Marcus Galiña, terá duração de dois meses. Os encontros semanais terão duração de duas horas na plataforma Google Meet. As 16 vagas oferecidas serão distribuídas em duas turmas com oito participantes cada, sendo destinadas 12 vagas para moradores de Itaguaí e quatro para pessoas de fora do município.

PERSONAGENS E ÓPERA POPULAR

Galiña adianta alguns detalhes: “Essas plataformas são interessantes para a experimentação dramatúrgica. Os participantes podem interagir entre si no chat, criando uma dramaturgia coletiva on-line onde cada um ‘representa’ um personagem, num jogo de improviso a partir do teclado. O recurso que transcreve as falas também é rico: uma dramaturgia oral que a máquina vai digitando. No mais, serão jogos de escrita como em uma oficina presencial”.

Na visão dele, o importante é fazer brotar o dramaturgo que existe em cada um, e hoje em dia, com a profusão de conversas online, isso está bastante aguçado.

O professor conta que em uma das turmas será preparada uma Ópera Popular baseada num episódio histórico da cidade de Itaguaí no século XIX. Na outra, o foco será na dramaturgia do cotidiano e na criação de cenas curtas que irão compor um texto teatral coletivo.

SOBRE O PROJETO

Desde 2018, o projeto Ativação Cultural 202 Anos busca o resgate e a valorização da cultura itaguaiense. No primeiro ano, o tema foi a comemoração do bicentenário da cidade contando a história por meio de diversas atividades culturais em praças e escolas municipais de Itaguaí. Em 2019, segundo ano do projeto, foi a vez de reforçar o elo com os artistas locais e, assim, foi iniciado o trabalho dentro de nove escolas públicas do município com oficinas de várias linguagens artísticas, como circo, música, teatro, cinema, dentre outros. Em 2020, o objetivo é aprofundar ainda mais o trabalho, tendo como público-alvo crianças e jovens.