VÍDEO - Bairro Montserrat, em Itaguaí, vive noite de terror

ITAGUAÍ – Muitos tiros, explosões, homens armados com fuzis passando pelas ruas a pé e de carro. Estes foram alguns dos horrores que os moradores do bairro Montserrat vivenciaram na noite desta quarta-feira (26). Relatos de moradores contam que não viram embates, mas escutaram muitos tiros e algumas explosões. Os fatos aconteceram pelo menos em duas ruas do bairro: rua Rio de Janeiro e Rua Cuba.

Em um vídeo, uma mulher desesperada, supostamente moradora do bairro, tenta silenciar um bebê enquanto homens armados passam em frente à sua porta. Há vídeos circulando nas redes sociais que estão sendo atribuídos aos eventos em Itaguaí, mas segundo a polícia, alguns deles não correspondem à localidade que viveu o confronto em Itaguaí.

Mulher tenta silenciar bebê enquanto homens armados de fuzis passam em frente à sua porta, em Itaguaí. #ODia pic.twitter.com/hSwf6733dF — Jornal O Dia (@jornalodia) August 27, 2020

Os incidentes são resultado do confronto entre a milícia que atua no local e o Comando Vermelho de Vila Kennedy, que tenta reaver o território. O comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, Alexandre Mescolin, esteve no local hoje pela manhã e o policiamento foi reforçado. As ruas que dão acesso à entrada dos bairros Jardim América e Montserrat foram fechadas pela PM, que afirmou não ter registrado feridos.

A PM informou também que o policiamento hoje à noite será ainda mais reforçado.