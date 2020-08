Os números de Itaguaí na eleição

ITAGUAÍ – Não falta tanto tempo assim para as eleições municipais deste ano. Elas foram remarcadas para 15 de novembro (primeiro turno) e 29 de novembro (segundo turno), quando serão escolhidos os prefeitos e vereadores de 92 cidades fluminenses. Já com vistas a aperfeiçoar ainda mais a transparência do processo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira (26) um site no qual é possível conferir os dados eleitorais de cada um dos municípios brasileiros, com várias informações importantes e interessantes.

O município do Rio de Janeiro possui o maior número de eleitores em todo o estado, com 4.851.887 (38,95%) pessoas aptas a votar. Em seguida, vem São Gonçalo (5,33%), Duque de Caxias (5,28%), Nova Iguaçu (4,71%) e Niterói (3,14%). Na outra ponta, os cinco municípios com o menor número de eleitores são Comendador Levy Gasparian (0,064%), São Sebastião do Alto (0,061%), Laje do Muriaé (0,060%), São José de Ubá (0,058%) e Macuco (0,057%), totalizando 37.317 eleitores em todas as cidades.

O link para conferir os dados sobre qualquer município brasileiro é http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais

Do lado esquerdo da tela há um menu para selecionar os dados que se quer visualizar. O ano já está selecionado, deve-se começar a selecionar o primeiro item logo abaixo, que é “Abrangência”. Selecione “Município” e pronto.

Confira algumas informações sobre Itaguaí:

TOTAL DE ELEITORES APTOS A VOTAR = 91.543

COM BIOMETRIA = 49.137

SEM BIOMETRIA = 42.406

ELEITORES COM DEFICIÊNCIA = 309

EM RELAÇÃO AO GÊNERO = 52,2% são mulheres; 47,7% são homens

FAIXAS ETÁRIAS = A maior parte do eleitorado tem entre 21 e 49 anos. Entre 35 e 44 anos é a faixa com mais incidência

ESTADO CIVIL = 66% - solteiros; 28,5% - casados; 3,02% - divorciados

GRAU DE INSTRUÇÃO = 34% - fundamental incompleto; 23,22% - ensino médio incompleto; 19,3% - ensino médio completo; 8,78% - fundamental completo; 3,09% - superior completo; 2,61% - superior incompleto