Bandido morre em confronto com a polícia em Itaguaí

ITAGUAÍ – A Polícia Militar do 24º BPM, responsável pelo policiamento em Itaguaí, manifestou-se publicamente a respeito do tiroteio que assustou moradores dos bairros Jardim América e Montserrat na tarde desta quarta-feira (2). Segundo a PM, uma denúncia anônima levou os agentes à rua Cuba, no bairro Jardim América, em área de mata, por volta das 16h50. Cerca de 30 homens armados do Comando Vermelho estariam ali reunidos com o objetivo de expandir o território e implementar o tráfico na localidade.

A região tem sido alvo de disputa entre a milícia e o tráfico (segundo a PM, oriundo de Vila Kennedy), o que gera tiroteios como o que foi visto no dia 26 de agosto e nesta quarta-feira (2).

Porém, desta vez, houve enfrentamento entre policiais e bandidos. Depois de responderem aos disparos, os policiais adentraram o terreno e encontraram um homem baleado portando uma pistola. Ele levado ao Hospital São Francisco Xavier, onde foi socorrido, mas não resistiu e morreu.

APREENSÕES

A PM divulgou também que apreendeu uma pistola Ruger calibre 9 milímetros com numeração suprimida, 12 granadas, 123 munições 9mm, 70 tabletes de maconha e dois rádios transmissores.

A PM informou também que o policiamento na região está reforçado desde o tiroteio do dia dia 26 do mês passado.