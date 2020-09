Assembleia do Sinpro-Rio decidiu que retorno das atividades presenciais só se dará em segurança

ITAGUAÍ – A assembleia do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e Região (Sinpro-Rio) ocorreu de forma virtual na manhã deste sábado (5). O sindicato – cuja representatividade abrange o Rio de Janeiro, Itaguaí, Paracambi e Seropédica – decidiu manter a chamada “Greve pela Vida!”. No dia 4 de julho, mais de 500 professores e professoras participaram remotamente da Assembleia Unificada do Sinpro-Rio e 90% dos votantes se pronunciaram contra retorno às aulas presenciais.

Foi a quarta vez desde o começo da pandemia que a posição é mantida, sempre como resultado de assembleias.

Em vídeo, o diretor jurídico da entidade, Elson Paiva, disse: “Enquanto não houver garantias sobre a questão sanitária e protocolos rígidos de segurança, não retomaremos as atividades presenciais nas escolas privadas, universidades e cursos livres”.

TRABALHO TRIPLICADO

Paiva disse ainda que é preferível manter o trabalho triplicado, por causa dos novos procedimentos de interação via internet, mas que isto atende de alguma forma os alunos nesses tempos de pandemia. “Continuamos em greve para defender a vida dos professores, das crianças e dos jovens e a sociedade”, explicou ele.

O diretor também lembrou que em alguns casos, com a abertura de estabelecimentos de ensino, houve aumento de contaminações por coronavírus: “Não queremos mortes. Estamos em luta para mantermos luto. A guerra pela vida é essencial nesse momento”.

Valéria Lobo, diretora do Sinpro-Rio na Base Estendida que abrange Itaguaí, Paracambi e Seropédica, comentou: “É uma decisão muito importante que garante a saúde dos itaguaienses, paracambienses e seropedicenses, quer seja dos alunos, professores e até mesmo das famílias. Essa posição deve ser mantida até que haja segurança total para que as aulas presenciais transcorram de modo tranquilo”.

A próxima assembleia da categoria está marcada para o dia 12 de setembro, às 14h.