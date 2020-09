ITAGUAÍ – A Companhia Docas do Rio de Janeiro, que administra o Porto de Itaguaí, anunciou que o retorno das operações da Vale pela Companhia Portuária Baía de Sepetiba aumentou em 60,82% na movimentação de minério de ferro do terminal, com 6.892 milhões de toneladas. As operações foram retomadas, segundo Docas, pela volta da produção das minas de minério que atendem o terminal.

Os dados foram divulgados por Alexandre Neves - superintendente de Gestão Portuária de Itaguaí e Angra dos Reis - e estão relacionados ao acumulado até julho de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo Neves, o incremento da movimentação em referência, impulsionado pela alta do dólar e pelo preço do minério, gerou um acréscimo de 104,22% no faturamento da CPBS no mês de agosto/2020, o que representa R$ 23. 912 milhões comparado a 2019.