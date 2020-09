ITAGUAÍ - O Circo Estoril fará sua estreia na noite desta sexta-feira (11) na área da Expo de Itaguaí. O espetáculo será no sistema drive-in, com capacidade para 35 carros, e com início às 20h. A área foi cedida pelo governo municipal, depois que, por conta das dificuldades geradas pelo período de pandemia de covid-19, o circo precisou sair do terreno que ocupava ao lado do shopping Pátio Mix, na rodovia Rio-Santos.

De acordo com Nivaldo Junior, diretor do circo, a estreia desta sexta-feira é um grande alívio: “passamos por situações muito críticas. Graças a Deus a população de Itaguaí nos abraçou e ajudou, o que foi fundamental naquele momento”, relata Nivaldo.

O diretor do circo tem esperanças de que tudo volte ao normal o quanto antes e está muito feliz por estar em uma área conhecida do município e “bem no coração da cidade”.

O circo estava na cidade desde março, quando foi decretado o estado de emergência e ficou impedido de funcionar para o público. Depois de muita batalhar por uma licença que permitisse o funcionamento em esquema de drive-in (com os espectadores dentro dos seus carros), em julho o desejado documento foi assinado e publicado no Jornal Oficial.

A Assistência Social municipal informa que ultimamente realizou visita ao circo e não identificou demandas sociais como cestas básicas ou documentos e que a última demanda foi o espaço físico, o que já foi resolvido.

MUITAS ATRAÇÕES

Para quem quiser alegria, o Circo Estoril terá atrações como Transformers, o Camaro amarelo que vira robô, o Globo da Morte (com campeões mundiais nesta modalidade pela primeira vez no Brasil), o incrível Homem Bala, atirada mais de 20 metros de altura, ilusionismo, contorcionismo, acrobatas, palhaços e muito mais.

Os ingressos serão cobrados por pessoa e variam entre R$15 e R$30.

Além do espetáculo desta sexta, às 20h, as atrações também vão se apresentar no sábado e no domingo, em dois horários: às 18h30 e às 20h. Para quem quiser reservar ingressos, o número é 99595-4195.