PSL confirma Ana Sagário como candidata a prefeita de Itaguaí

ITAGUAÍ – O Partido Social Liberal (PSL) de Itaguaí decidiu em convenção realizada neste domingo (13) que Ana Sagário é candidata ao cargo máximo do poder executivo municipal e Zélia Maria de Oliveira é candidata a vice-prefeita. O evento ocorreu no plenário da Câmara Municipal, com os devidos cuidados sanitários por causa da pandemia de coronavírus.

Ana Sagário é esposa do atual presidente da Câmara, o vereador Noel Pedrosa; e filha de José Sagário Filho, que foi prefeito de Itaguaí em dois mandatos: 1997-2000 e 2001-2004 e que hoje é vice-presidente do PSL municipal.

Zélia Oliveira, candidata a vice, é professora e foi diretora de educação do governo Sagário.