PTB confirma Nisan César como candidato a prefeito de Itaguaí

ITAGUAÍ – O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) escolheu no sábado (12) os candidatos a prefeito e vice no próximo pleito: Nisan César e Antônio Carlos (Biruca), respectivamente. Também foram confirmados 17 candidatos ao cargo de vereador. A convenção foi realizada na Rua Coronel Freitas, no centro de Itaguaí.

Nisan nasceu em Itaguaí, é vereador há cinco mandatos (foi eleito para o primeiro no ano 2000). Atuou no Poder Executivo como secretário municipal em várias pastas: Obras; Transporte; Desenvolvimento Econômico; Programas Especiais e Ordem Pública. Na Câmara Legislativa, foi presidente da Câmara por duas vezes.

Antônio Carlos (Biruca) também nasceu em Itaguaí, é empresário do ramo de aluguel de máquinas e equipamentos e é a primeira vez que concorre a um cargo público.